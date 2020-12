Oferece teste de ADN à namorada em busca de antepassados e acaba a descobrir segredo da família escondido há 30 anos

Um homem anónimo viu-se envolvido numa situação constrangedora após oferecerer um presente de Natal antecipado à namorada.O objetivo era dar a conhecer à mulher a sua ascendência e por isso ofereceu um kit de ancestralidade da empresa 23andMe.Os resultados chegaram com antecedência e o homem foi surpreendido pois revelaram um segredo escondido pela mãe da namorada há 30 anos.Na lista de nomes que eram familiares da mulher estava uma meia-irmã que esta não conhecia, porém conhecia o círculo familiar dessa meia-irmã. Ao verificar o nome do pai, percebe que não é o nome do pai que conheceu a vida toda e decide confrontar a mãe.Depois de negar, a mãe da mulher confessa que antes do seu nascimento separou-se do marido e esteve com o ex-namorado. Quando voltou para o marido descobriu que estava grávida e que a criança seria do ex-namorado. A mãe da mulher decidiu nunca revelar a verdade e esta cresceu com um pai que não era o seu.O homem usou as redes sociais para pedir conselhos sobre o que fazer nesta situação inesperada.