Oferecem 3300 horas de trabalho extra a colega que tem filho com leucemia

Trabalhadores solidários depois da morte repentina da mãe da criança.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:31

Os trabalhadores de uma empresa de design alemã, localizada em Marburg, juntaram-se para ajudar um colega, Andreas Graf, de 36 anos, cujo filho tem leucemia. A mulher de Andreas morreu subitamente e o homem viu-se sozinho a cuidar do pequeno Julius, de apenas 3 anos, que começava a fazer os primeiros tratamentos de quimioterapia.

Julius tinha sido diagnosticado com um tipo de leucemia muito agressivo e passou as primeiras nove semanas de tratamento sem conseguir sair da cama do hospital. O menino preparava-se para regrassar a casa quando a mãe sofreu um ataque cardíaco e morreu.

Andreas foi obrigado a meter baixas sucessivas e sabia que podia ter o emprego na linha de montagem da empresa em risco. Esgotado com os dias divididos entre o trabalho e os tratamentos do filho, sem conseguir ir a casa, Andreas preparava-se para se despedir para melhor acompanhar o pequeno Julius. Foi a diretora de recursos humanos da empresa, Pia Meier, que tomou medidas para ajudar o homem.

Pia reuniu-se com vários colegas de Andreas na empresa e sugeriu que os trabalhadores oferecessem o trabalho extra que tinham no banco de horas a Andreas, para que este pudesse passar mais tempo com o filho. Imediatamente, todos os 650 funcionários da empresa alemã disseram que sim, alguns nunca tinham conhecido Andreas, mas fiqueram profundamente tocados com a história deste pai corajoso. "Não houve uma única pessoa que não quisesse ajudar", relata Pia.

Em duas semanas, os trabalhadores conseguiram juntar 3300 horas de trabalho extra, que ofereceram na totalidade a Andreas, permitindo-lhe ficar a cuidar do filho durante um ano.

Andreas Graf recebeu a notícia em lágrimas, emocionado com o gesto dos colegas. "Sem esta ajuda tremenda eu estaria sem trabalho", acredita o alemão.

O pequeno Julius, que está prestes a fazer cinco anos, acabou aquele que será o último ciclo de quimioterapia e está a recuperar muito bem, segundo os médicos. O menino será ainda sujeito a tratamentos de radioterapia, mas tudo indica que poderá voltar a casa em breve e começar a ir à escola já em setembro. O pai de Julius diz que vai "ficar eternamente grato" aos colegas e à empresa.