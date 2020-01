Oficiais norte-americanos afirmam que avião ucraniano foi abatido por mísseis do Irão

O avião ucraniano que caiu esta quarta-feira de madrugada terá sido abatido por um sistema de mísseis anti-aéreo do Irão, segundo confirmou fonte oficial do Governo dos Estados Unidos.A mesma posição já tinha sido defendida na revista Newsweek, esta quinta-feira, que cita uma fonte oficial do Pentágono. O avião fazia a ligação entre Teerão e o aeroporto de Kiev.Fonte do Pentágono acredita, ainda assim, que se poderá ter tratado de um incidente, avançam os meios internacionais. A queda da aeronave provocou a morte dos 176 passageiros a bordo.O Pentágono rejeitou, até ao momento, qualquer comentário oficial ao caso.