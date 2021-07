Oficial de pista critica calções "muito curtos" de campeã mundial paralímpica

A atleta paralímpica e dupla campeã mundial Olivia Breen denunciou através das redes sociais que um oficial de pista a criticou por usar calções "demasiado curtos e inapropriados".Tudo aconteceu durante o campeonato inglês de atletismo, que decorreu no passado fim de semana. A atleta tem uma paralisia cerebral e mostrou-se indignada pela atitude do oficial."Esta noite sinto-me desapontada porque, assim que terminei a prova de salto em comprimento, uma das oficiais de pista sentiu necessidade de me dizer que os meus calções de sprint eram demasiado curtos e inapropriados", referiu.