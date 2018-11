Oficial do exército britânico recrutava soldados para grupo terrorista neo-nazi

Lance Vehvilainen dizia que morreria pela "raça branca".

Um oficial do exército britânico que jurou morrer pela "raça branca" foi preso por ser membro de um grupo terrorista neo-nazi.



Lance Vehvilainen recrutava colegas soldados para uma guerra racial para "limpar as nossas terras". O oficial de 34 anos era um de oito membros do grupo terrorista, que defendia a supremacia dos brancos em detrimento das outras raças, a ser condenado após a sua célula em Midland ter sido desmantelada.



As autoridades preveem, no entanto, que possam surgir novas figuras a encabeçar este tipo de grupos, avança o jornal britânico The Independent.



Quando a polícia desmantelou o grupo, em setembro de 2017, encontraram bandeiras suásticas, símbolos nazi, CDs de música da Alemanha nazi, facas e armas no local onde Vehvilainen vivia.



No tribunal, foram ainda apresentadas provas de planos de ataques terroristas com o objetivo se provocar a desordem civil, planos de destruição da infraestrutura nacional e a elaboração de uma revista chamada Extinction, que instava os leitores a estarem "prontos para lutar e morrer pela sua raça".