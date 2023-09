OIM contabiliza morte de 686 migrantes na rota entre México e Estados Unidos

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) documentou 686 mortes e desaparecimentos de migrantes na fronteira entre os Estados Unidos e o México em 2022.

O organismo das Nações Unidas considera que se trata da rota terrestre "mais mortífera" para os migrantes em todo o mundo.

O número publicado esta terça-feira no portal oficial da OIM representa quase metade das 1.457 mortes e desaparecimentos de migrantes registados no continente americano em 2022, "o ano mais mortífero" desde 2014, altura que começou o Projeto Migrantes Desaparecidos (MMP, na sigla em inglês).

As novas informações constam do relatório anual do Projeto Migrantes Desaparecidos, em que se sublinha o número crescente de mortes, assim como os riscos "cada vez maiores" que os migrantes enfrentam em toda a região.

Estes números representam as estimativas baixas, uma vez que é provável que muitas mais mortes não tenham sido registadas devido à falta de dados de fontes oficiais, indica a Organização Internacional para as Migrações.

"Estes números alarmantes recordam-nos claramente a necessidade de uma ação decisiva por parte dos países", afirmou Michele Klein Solomon, Diretora Regional da OIM para a América Central, América do Norte e Caraíbas.

"É fundamental melhorar a recolha de dados. Em última análise, o que é necessário é que os países atuem com base nos dados para garantir o acesso a rotas de migração seguras e regulares", acrescentou.

Segundo a OIM, quase metade das mortes (307) na fronteira entre os Estados Unidos e o México estiveram relacionadas "com a perigosa travessia" dos desertos de Sonora e Chihuahuan.

Por outro lado, a OIM acrescenta que, pelo menos, 212 pessoas morreram no deserto do Sara, em África, em 2022, mas a natureza remota destas zonas significa que os dados estão provavelmente incompletos.