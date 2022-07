Oito agentes disparam dezenas de vezes contra afro-americano nos EUA

Vídeos divulgados pela polícia de Akron, Ohio, confirmam que oito polícias dispararam 60 vezes contra um jovem afro-americano, cuja morte motivou manifestações coléricas nesta cidade perto de Cleveland, no norte dos Estados Unidos.

Numa conferência de imprensa no domingo, o chefe de polícia de Akron, Stephen Mylett, admitiu que as imagens eram "chocantes" e "difíceis de assistir".

Mylett disse que os agentes tentaram parar o veículo em que Jayland Walker viajava às 12h30 de segunda-feira (15h30 em Lisboa) por uma infração de trânsito e, como este não parou, iniciaram uma perseguição de carro.







