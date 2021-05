Alunos e professores entre os 11 mortos em tiroteio numa escola na Rússia

Um adolescente foi detido pelas autoridades russas na sequência dos disparos esta terça-feira numa escola em Kazan, no centro da Rússia, que fizeram pelo menos 11 mortos e mais de 30 feridos, de acordo com as fontes das agência de notícias de Moscovo.

Os serviços de emergência disseram às agências Interfax, TASS e Ria Novosti, que oito alunos e um professor foram mortos a tiro.

De acordo com a TASS, 10 pessoas ficaram feridas, quatro das quais tiveram de ser hospitalizadas de emergência.

Ao que tudo indica, um outro atirador foi abatido pelas autoridades.