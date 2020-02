Oito aviões bloqueados no Aeroporto de Heathrow em Londres por suspeitas de coronavírus

Oito aviões foram retidos no Aeroporto de Heathrow, em Londres, por suspeitas de coronavírus, durante a manhã desta sexta-feira.Segundo avança o Daily Mail, a medida surgiu quando alguns dos passageiros dos aviões afirmaram estar a sentir sintomas do vírus mortal.Os passageios do voo 901, da United Airlines, proveniente de São Francisco, foram obrigados a permanecer sentados imediatamente após a aterragem, devido à suspeita da presença de coronavírus.A mesma fonte afirmou também que os passageiros foram avisados pelo piloto que teriam de aguardar porque "outros sete aviões também tinham casos suspeitos do surto", citando Andy West.