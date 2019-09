Oito bebés morrem num incêndio em hospital na Algéria

Uede

Oito bebés morreram durante a madrugada desta terça-feira num incêndio na maternidade de um hospital emna Algéria. As vítimas morereram com com queimaduras e por inalação de fumos.O fogo foi declarado às 03h50, hora local (a mesma hora em Lisboa), no hospital materno-infantil de El Oued Souf, no nordeste Sahara argelino, segundo o capitão Nassim Bernaoui, da proteção civil."Nós lamentamos infelizmente a morte de oito bebés, alguns queimados e outros asfixiados pelo fumo", declarou.Os meios de socorro mobilizados ao local conseguiram resgatar 11 bebés, 107 mulheres e 28 funcionários do hospital.Dezenas de bombeiros foram para o local para controlar o incêndio cuja causa ainda não é conhecidaO primeiro-ministro Noureddine Bedoui da Argélia ordenou uma investigação e enviou o ministro da Saúde Mohamed Miraoui à maternidade.