Oito corpos foram descobertos nos últimos dias num parque nacional perto da cidade turística de Acapulco, no México, anunciou esta sexta-feira uma organização não governamental (ONG).

"Oito corpos foram trazidos da montanha", disse Socorro Gil, presidente da organização Memória, Verdade e Justiça, numa conferência de imprensa em Acapulco.

Os corpos foram descobertos entre segunda e quinta-feira no parque nacional El Veladero, uma vasta reserva natural com vista para a baía de Acapulco, na costa mexicana do Pacífico.