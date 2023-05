Oito corpos encontrados em reserva indígena no Brasil onde garimpeiros atacaram índios no fim de semana

A Polícia Federal brasileira encontrou esta terça-feira oito corpos na região de Uxiú, na reserva indígena Yanomami, no estado de Roraima, extremo norte do Brasil, onde garimpeiros mataram um índio e feriram gravemente outros dois no fim de semana passado. De acordo com as primeiras informações, nenhum dos mortos era indígena.

Ainda é cedo para se poder dizer o que realmente aconteceu, mas fontes da polícia avançaram que provavelmente as vítimas, localizadas esta terça-feira, foram mortas como retaliação ao ataque de garimpeiros no fim de semana. No ataque de sábado, um grupo de garimpeiros com armas de guerra atacou indígenas que participavam numa cerimónia fúnebre, provocando a morte de um deles no local, um Yanomami que trabalhava como agente de saúde no meio da floresta, e ferindo outros dois na região abdominal, que esta terça-feira continuavam internados no Hospital-Geral de Roraima, em Boa Vista, a capital estadual.

Com os oito corpos encontrados agora, sobe para 13 o número de pessoas mortas em apenas três dias na reserva Yanomami, a maior do Brasil, parcialmente ocupada por forças de segurança que tentam, há três meses em vão, expulsar milhares de garimpeiros que destroem a floresta e poluem os rios à procura de ouro. Além do indígena morto no sábado e dos oito não-índios encontrados esta terça, outros quatro homens, todos garimpeiros, foram mortos na noite de domingo por agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, quando os polícias desembarcavam de uma aeronave na região conhecida como "Ouro Mil" para combater o garimpo ilegal.