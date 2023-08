Oito crianças e dois adultos presos a 365 metros de altura após cabo de teleférico rebentar no Paquistão

Oito crianças e dois adultos estão presos num teleférico a mais de 365 metros de altura numa região montanhosa no Paquistão. Decorrem esta terça-feira trabalhos de resgate."O teleférico está suspenso a 365 metros acima do solo. Os esforços de salvamento são impossíveis sem um helicóptero, e são necessários agentes de salvamento experientes para garantir que o salvamento decorra sem problemas", disse Tanveer Ur Rehman, um funcionário local do distrito de Battagram.Segundo a CNN Internacional, as crianças iam a caminho da escola quando um dos cabos do teleférico se partiu. A autoridade de gestão de catástrofes do país solicitou a assistência de um helicóptero para resgatar os passageiros retidos.Em atualização