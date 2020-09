Oito em cada 10 angolanos dão nota negativa a desempenho económico do Governo, segundo estudo

Cerca de oito em cada 10 angolanos consideram que o Governo do país está a ter um desempenho "mau" ou "muito mau" no desenvolvimento da sua economia, de acordo com um estudo realizado pelo Afrobarometer esta sexta-feira divulgado.

"Cerca de oito em cada 10 angolanos avaliam como sendo "mau" ou "muito mau" o desempenho do Governo na manutenção da estabilidade dos preços (78%), criação de emprego (75%), melhoria da condição de vida dos pobres (75%) e a gestão geral da economia (71%)", referem as conclusões esta sexta-feira divulgadas.

De acordo com os dados divulgados pelo Afrobarometer, uma rede de pesquisa pan-africana e não partidária que fornece dados quantitativos sobre a vivência e avaliação dos africanos da democracia, da governação e da qualidade de vida, os residentes das províncias de Luanda e de Cabinda são os mais descontentes com o desempenho do Governo de João Lourenço.