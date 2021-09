Oito feridos e um adepto do Marseille morto em acidente com mini-autocarro

Um mini-autocarro que transportava nove adeptos do Olympique de Marseille (OM) bateu na traseira de um camião e causou a morte de uma pessoa perto de Mareuil-sur-Cher, na região de Loir-et-Cher, em França, avançou o La Nouvelle République.

O acidente aconteceu por volta das 1h30 (0h30 de Portugal Continental) depois do jogo entre Angers e Marseille (0-0), da Ligue 1, desta quarta-feira à noite.





O passageiro da frente, um adepto de 23 anos de Marselha, morreu e os outros oito passageiros do mini-autocarro ficaram feridos.

As vítimas foram transportadas para os hospitais de Blois e Romorantin.

O OM publicou um comunicado no site a dar condolências à família do adepto. O clube também informa que o presidente do clube de Marselha, Pablo Longoria, irá visitar os hospitalizados.

"O clube envia as suas condolências à família do falecido. A todos os adeptos do Fanatics, grupo do qual fazia parte. E a toda a comunidade de adeptos do OM. Pablo Longoria, o presidente do clube, ficou muito afetado e decidiu ir hoje visitar as vítimas deste terrível acidente."