Oito feridos em protesto no Iraque contra Alcorão queimado na Suécia

Um polícia e sete manifestantes ficaram feridos esta segunda-feira em Bagdade durante uma manifestação organizada defronte da embaixada da Suécia na capital iraquiana para protestar contra a queima de um exemplar do Alcorão por um elemento da extrema-direita em Estocolmo.

Fonte do Ministério do Interior iraquiano, citada pela agência noticiosa France-Presse (AFP), adiantou que entre 400 a 500 manifestantes protestaram diante da missão diplomática da Suécia em Bagdade e tentaram entrar no edifício da embaixada, tendo sido impedidos pela polícia, o que desencadeou os confrontos.

A fonte adiantou que os manifestantes, ao serem impedidos pela polícia, começaram a atirar pedras, o que levou as forças da ordem a recorrerem ao uso de bastões para dispersar as pessoas, tendo os confrontos provocado oito feridos.