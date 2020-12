Oito funcionários de lar na Alemanha recebem cinco doses da vacina contra a Covid-19

A campanha de vacinação COVID-19 da Alemanha já arrancou, mas ficou desde logo marcada por um episódio num lar.



Oito trabalhadores de uma instituição para idosos na cidade alemã de Stralsund receberam este domingo cinco vezes a dose recomendada da vacina da BioNtech-Pfizer contra a Covid-19.





"Lamento profundamente o incidente. Este caso individual aconteceu devido a erros individuais. Espero que todos os afetados não experimentem quaisquer efeitos colaterais graves", referiu o chefe distrital Stefan Kerth num comunicado citado pela Reuters.

O incidente aconteceu depois de alguns distritos do país se terem recusado a utilizar as vacinas recebidas no fim de semana, por suspeita de violação das condições exigidas para o transporte e manutenção das doses armazenadas.