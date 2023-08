Oito mil pessoas retiradas de casa puderam regressar após incêndio em Tenerife ter sido controlado

Mais de oito mil pessoas puderam regressar a casa, esta quarta-feira, após o incêndio na ilha espanhola de Tenerife ter sido controlado, informaram as autoridades. Cerca de três mil pessoas ainda estão fora de casa.De acordo com a Reuters, o incêndio, que começou a 15 de agosto, já devastou quase 15000 hectares de floresta no parque nacional que rodeia o vulcão do Monte Teide, o pico mais alto de Espanha.O incêndio está em grande parte sob controlo, mas existem ainda alguns pontos quentes que podem reativar-se durante as horas mais quentes do dia, segundo as autoridades.