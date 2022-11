Uma avioneta despenhou-se, esta segunda-feira, contra um edifico na Colômbia e fez oito mortos.Segundo a Reuters, os feridos são seis passageiros e dois tripulantes.A aeronave sofreu uma falha no motor depois de sair do aeroporto na cidade de Medellin. A aeronave ainda tentou regressar ao terminal para aterrar, mas não conseguiu.Nas imagens que estão a circular nas redes sociais, vê-se uma nuvem de fumo e o edifício muito danificado. As chamas consumiram quase por completo alguns apartamentos.