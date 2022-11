Oito pessoas morreram num deslizamento de terras na ilha de Ischia, no sul de Itália, este sábado, devido às fortes chuvas.



"Há oito mortes confirmadas no deslizamento de terra em Ischia", afirmou Matteo Salvini, membro do senado do país e líder do partido Liga, adiantou a agência de notícias AGI e o diário La Republica.

Ver comentários