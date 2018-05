Oito mortos em três explosões em partida de críquete no Afeganistão

Centenas de pessoas assistiam a uma partida entre equipas locais no momento das explosões.

Por Lusa | 05:03

Pelo menos oito pessoas morreram e 43 ficaram feridas em três explosões consecutivas durante uma partida de críquete noturna na província oriental afegã de Nangarhar, disse este sábado à Efe uma fonte oficial.

As explosões tiveram lugar cerca da meia-noite no estádio de críquete Spinghar, em Jalalabad, capital de Nangarhar, onde centenas de pessoas assistiam a uma partida entre equipas locais, disse o porta-voz do governador da província de Nangarhar, Attaullah Khogyanai.

"As explosões aconteceram entre os espetadores", afirmou o responsável, acrescentando que a natureza das mesmas não é clara e que as autoridades estão a investigar.