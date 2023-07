Oito mortos e 50 feridos em ataque israelita na Cisjordânia

As forças israelitas atingiram, esta segunda-feira, a cidade de Jenin, a terceira maior cidade na Cisjordânia, com ataques de drones. Pelo menos oito pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas.De acordo com a Reuters, os drones eram audíveis no ar e os sons de tiros e explosivos eram ouvidos em toda a cidade horas depois dos ataques.Pelo menos seis drones foram vistos a sobrevoar a cidade e o campo adjacente, uma área densamente povoada que alberga cerca de 14 mil refugiados em menos de meio quilómetro quadrado.Segundo a mesma fonte, as brigadas de Jenin, uma unidade composta por grupos militantes baseados no campo de refugiados da cidade, afirmou que estava a combater as forças israelitas e que tinha abatido um dos drones.