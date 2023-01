Oito mortos e três feridos em ataque em aniversário na África do Sul

Oito pessoas morreram e três ficaram feridas quando homens armados abriram fogo contra um grupo de pessoas numa festa de aniversário, no domingo, num município da África do Sul, disse esta segunda-feira a polícia.

"O dono da casa estava a comemorar o aniversário quando dois desconhecidos, armados, entraram", na noite de domingo, numa habitação na cidade portuária de Gqeberha, no sul do país, anteriormente conhecida como Port Elizabeth, de acordo com um comunicado.

Os atacantes "dispararam aleatoriamente contra os convidados", disse a polícia, acrescentando que "oito pessoas morreram enquanto três ainda lutam pela vida no hospital".