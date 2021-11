Oito mortos e vários feridos em festa de Halloween inspirada nos 'Squid Game'

Oito pessoas morreram numa festa de Halloween inspirada na série 'Squid Game'.



Tudo aconteceu na passada sexta-feira, durante uma rixa entre dois grupos rivais numa discoteca no Panamá.







A rixa teve início quando um dos grupos começou a disparar contra os membros do gang rival, conhecido como os 'Los Galacticos'. O ambiente tornou-se mais pesado depois de o grupo ter ripostado e ter morto a tiro o atacante que iniciou os confrontos.



Série ‘Squid Game’ leva cinco crianças ao hospital Leia também Quatro pessoas foram transportadas ao hospital, onde viriam a morrer.



A polícia deteve dois suspeitos. Algumas das pessoas envolvidas no tiroteio tinham já antecedentes criminais.