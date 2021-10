Oito mortos em colisão de aeronave com edifício em Milão. Há uma criança entre as vítimas

Uma aeronave com oito pessoas a bordo despenhou-se este domingo contra um prédio em Milão, Itália.O alerta foi dado pelas 13h00 (hora local).Os passageiros e o piloto perderam a vida. Entre as vítimas estava uma criança.Para o local foram acionadas as equipas de bombeiros e polícia. O prédio em causa, localizado perto da estação de metro de San Donato, é utilizado para estacionamento de autocarros.