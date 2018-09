Oito soldados mortos em explosão de engenhos que atingiu veículos militares no Mali

Ministério da Defesa afirma que se tratou de um "ataque terrorista isolado".

Por Lusa | 16:29

Sete soldados das forças armadas do Mali e um condutor civil foram mortos na quarta-feira, no centro do país, quando dois veículos de uma missão de escolta foram atingidos por explosivos improvisados, comunicou esta quinta-feira o Ministério da Defesa.

O "ataque terrorista isolado" ocorreu entre Bambara-Maoudé e Douentza, duas localidades situadas na fronteira territorial de Tombouctou (norte) e Mopti (centro), de acordo com um comunicado do ministério maliano.

O Governo "encoraja das forças armadas a prosseguir com a sua missão de proteção" de todo o território do Mali, que continua a ser atingido pela violência 'jihadista', apesar de cinco anos de operações militares internacionais.