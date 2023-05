Oito pessoas mortas a tiro na Sérvia. Atirador disparou de carro em andamento

Oito pessoas foram assassinadas a tiro e 13 ficaram feridas na noite de quinta-feira perto da cidade sérvia de Mladenovac, cerca de 60 quilómetros a sul de Belgrado, informaram os 'media' locais.

O atirador usou uma arma automática contra um grupo de pessoas a partir de um veículo em movimento e fugiu. Foi detido esta sexta-feira perto da cidade de Kragujevac, no centro da Sérvia, cerca de 100 quilómetros a sul da capital sérvia. De acordo com a agência Reuters, o suspeito tem cerca de 20 anos de idade.

Trata-se do segundo ataque com arma de fogo naquele país em dois dias. Recorde-se que esta quarta-feira um jovem de 14 anos matou nove pessoas, oito delas crianças, depois de ter entrado numa escola em Belgrado com uma arma.