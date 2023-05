Oito pessoas ficaram feridas depois de terem sido atacadas por piranhas num curso de água no bairro de Tarumã, zona oeste de Manaus, no Brasil.





Adaiany Monteiro, citada pelo G1.

Uma das vítimas disse ter sido mordida enquanto jogava vólei com amigos e família. "Senti um 'choque' no meu calcanhar, até pensei que fosse um peixe elétrico. Quando saí, vi que algumas pessoas estavam a falar sobre piranhas e ataques. Reparei no meu pé e vi a marca da mordida", recorda