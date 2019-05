Oito pessoas feridas em incêndio num prédio em Ibiza

#Ibiza#Incendio en un inmueble okupado: un helicóptero rescata in extremis a una pareja atrapada.pic.twitter.com/NKLoVbJM62 — Formación y Salud (@FormacionySalud) May 13, 2019

Oito pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, na sequência de um incêndio que deflagrou esta segunda-feira num edifício em Ibiza, Espanha. As vítimas foram transportadas para o Hospital Can Misses.O alerta do incêndio foi dado por volta das 13h00 (12h00 em Lisboa).Segundo o jornal El Mundo, os feridos em estado grave tratam-se de três homens de nacionalidade marroquina. Os homens com 32, 40 e 42 anos inalaram fumo e sofreram queimaduras.Também estão sob observação hospitalar uma mulher espanhola, de 52 anos, e duas marroquinas, de 32 e 56 anos, que necessitaram de apoio hospitalar após uma crise de ansiedade.As chamas ainda estão ativas e estão no local vários operacionais a combater o fogo, incluindo meios aéreos, como se pode ver no Tweet partilhado pelo Periódico de Ibiza.De acordo com o El Mundo, o prédio que se encontra a arder estava em construção e era habitado por pessoas de forma ilegal.