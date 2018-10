Oito polícias atacados em concerto de extrema-direita na Alemanha

Autoridades puseram fim ao evento mais cedo após o ataque.

A polícia emitiu uma série de tweets sobre o incidente e confirmou que os policias tiveram de usar spray de pimenta e cassetetes em alguns participantes. Em comunicado da polícia foi ainda avançado que alguns participantes são oriundos da Alemanha, Suécia e Suíça.

na praça do mercado da cidade de Apolda, na zona leste da Alemanha, sob o lema "rock contra enchente estrangeira", e

O estado oriental da Turíngia tem sido um centro de concertos desta natureza. Vários têm sido os esforços para proibir o espetáculo, mas não tiveram sucesso porque os organizadores do evento simplesmente se mudaram para outro local depois de terem sido impedidos de usar o sítio inicial.



Nas imagens é possíver ver vários participantes a fazer gestos de saudação nazi.



Neonazis wurden vor ein paar Minuten vom Marktplatz geschoben und sammeln sich auf einem Parkplatz in der Nähe. Über der Stadt kreist ein Hubschrauber. Wir schauen nun, dass wir gut wieder wegkommen. #Apolda0610 #Rechtsrocktnicht pic.twitter.com/I7TJF77Ezl — Friedensdemo-Watch (@FriedensWatch) October 6, 2018





