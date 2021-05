Olhos de milhares de doentes Covid removidos devido a fungo descontrolado na Índia

Milhares de doentes com Covid-19 tiveram de remover um ou ambos os olhos devido a um "fungo negro", uma infeção rara com elevada taxa de mortalidade, que se descontrolou na Índia.



O surto desta infeção em doentes infetados com Covid-19 sobrecarregou ainda mais os hospitais e causou o pânico. De acordo com o jornal Mirror, cerca de 60% dos pacientes têm um ou ambos os olhos removidos.





A infeção chamada de mucormicose - mais conhecida por "fungo negro" - é causada pela presença de "bolores" conhecidos como mucromicetes que podem matar ao enfraquecer o sistema imunitário.Os sintomas incluem um escurecimento ou descoloração da pele por cima do rosto, visão desfocada ou dupla visão, dores no peito, dificuldade respiratória e tosse com sangue.