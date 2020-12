Olhos inchados e dor de garganta: Há mais uma profissional de saúde com reação adversa à vacina da Pfizer

Duas profissionais de saúde vacinadas com a Pfizer num hospital no Alasca sofreram reações adversas após a injeção da vacina.A primeira, já noticiada peloesta quarta-feira, esteve dois dias internada nos cuidados intensivos com dificuldade respiratória, elevado ritmo cardíaco e erupção cutânea. A mulher foi internada depois de ter apresentado uma reação alérgica 10 minutos após a toma da vacina, apesar de não ter histórico de alergias.A segunda, noticiada esta quinta-feira pela CNN, recebeu a vacina no mesmo hospital esta quarta-feira e acabou com olhos inchados, dor de cabeça e dor de garganta. Foi-lhe dada epinefrina e anti-histamínicos para recuperar.As reações adversas foram semelhantes a dois casos registados na Grã-Bretanha.A Food and Drug Administration (FDA) nos EUA aconselhou as pessoas com alergias a consultarem os seus médicos de forma a certificarem-se de que não são alérgicas a qualquer componente presente na vacina.O regulador de medicamentos da Grã-Bretanha alertou as pessoas com histórico de anafilaxia, ou reações alérgicas graves a um medicamento ou alimento, para não tomarem a vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19.