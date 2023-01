A Justiça espanhola acredita que o ataque de quarta-feira à noite contra duas igrejas na cidade de Algeciras, que fez um morto e quatro feridos, foi um ato de terrorismo salafista. O autor, um marroquino de 25 anos, estava em situação ilegal no país e tinha ordem de deportação.



Segundo a polícia, Yasin Kanza dirigiu-se a uma igreja a poucos metros da casa devoluta onde vivia com outros três imigrantes ilegais e discutiu com o padre e os fiéis.









