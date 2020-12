OMS aconselha uso de máscara no Natal para evitar nova vaga da Covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou esta quarta-feira que a Europa está sob "risco elevado" de sofrer uma nova onda de infeções por Covid-19 nas primeiras semanas e meses de 2021. Por isso, e por forma a reduzir esse risco, a orgnização aconselha à população que use máscaras durante o Natal.



"Apesar de alguns progressos, a transmissão da Covid-19 na Europa continua generalizada e intensa. Há um risco alto do novo ressurgimento nas primeiras semanas e meses de 2021, por isso teremos que trabalhar juntos se quisermos ter sucesso na prevenção ", indicaram.







1. Adiar ou reduzir as celebrações religiosas e os mercados de Natal em países com ampla transmissão da Covid-19, destacando a importância desses eventos se realizarem ao ar livre nos países com menor índice de infeção cumprindo o distanciamento físico; higienizarão das mãos e utilização das máscaras.



2. As reuniões familiares, mesmo as menores, a organização lembrou que podem ser particularmente "perigosas", uma vez que sugere a reunião entre um grupo de pessoas, jovens e idosas, que nem sempre estão a seguir as mesmas medidas de prevenção.

"As reuniões devem ser realizadas ao ar livre, se possível, e os participantes devem usar máscaras e manter a distância física. Se ocorrer em ambientes fechados, é essencial limitar o tamanho do grupo e garantir uma boa ventilação para reduzir o risco de exposição. Pode ser desconfortável usar máscaras e manter o distanciamento, mas é importante para garantir que todos permanecem seguros e saudáveis", enfatizou a OMS.



3.No que diz respeito às viagens, a organiação tem recomendado evitar qualquer meio de transporte que possa estar "lotado" e seguir as recomendações das autoridades sanitárias, indicando-lhes que devem limitar, adiar ou cancelar as assembleias de massa no atual contexto europeu de transmissão.