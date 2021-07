OMS alerta para ritmo arrasador da variante delta da Covid-19 que em breve será dominante no Mundo

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou hoje para o ritmo arrasador da variante delta da covid-19 no mundo, que deverá ser em breve a estirpe dominante.

"A [variante] delta está agora em mais de 104 países e esperamos que em breve seja a estirpe dominante da covid-19 que circula em todo o mundo", disse o diretor-geral numa conferência de imprensa 'online' a partir de Genebra, para fazer um ponto da situação do coronavírus que provoca a covid-19.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, a semana passada foi a quarta consecutiva com aumento de casos de covid-19 no mundo, as mortes estão a aumentar de novo, os hospitais estão a atingir a capacidade e o mundo está no meio de uma pandemia crescente de duas faces, com cada vez maiores diferenças entre países.