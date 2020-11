OMS alerta para segunda vaga mortal de Covid-19 no Médio Oriente

Um dirigente da Organização Mundial de Saúde avisou esta quinta-feira que, perante o aumento do número de casos de covid-19, a única maneira de evitar mortes em massa no Médio Oriente é aplicar restrições e medidas preventivas rapidamente.

Numa conferência de imprensa no Cairo, Egito, Ahmed al-Mandhari, diretor regional da Organização Mundial da Saúde para o Mediterrâneo Oriental, que inclui a maior parte do Médio Oriente, expressou preocupação com o facto de os países da região estarem a baixar a guarda depois de duros confinamentos impostos no início do ano.

As medidas essenciais para a resposta à pandemia, desde o distanciamento social ao uso da máscara, "ainda não estão a ser totalmente praticadas na região", apontou, acrescentando que o resultado é visível nos hospitais lotados.