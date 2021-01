A Organização Mundial de Saúde apelou esta quinta-feira aos países europeus para reforçarem as medidas de controlo da pandemia face à “situação alarmante” provocada pela nova variante do vírus descoberta no Reino Unido.





Segundo Hans Kluge, diretor regional da organização, a Europa está “num ponto de viragem” da pandemia e a maior capacidade de transmissão da nova estirpe, que já circula em 22 países europeus, incluindo Portugal, é “causa para alarme”. “Durante algum tempo, vamos ter de fazer mais do que temos feito e intensificar as medidas sociais e de saúde pública para reduzir a transmissão do vírus e reduzir a pressão sobre os hospitais”, afirmou o responsável da OMS, adiantando que, com o tempo, esta nova estirpe pode tornar-se dominante e substituir as outras variantes em circulação, pelo que é imperativo que, a par das medidas de proteção e contenção, os países “devem continuar a determinar a sequência genómica de cada vez mais amostras do vírus” e a partilhar essa informação com os parceiros europeus.