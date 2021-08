OMS apela a vigilância de contactos com vírus Marburg na Guiné-Conacri

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou na sexta-feira para a importância de monitorizar os cerca de 150 contactos com o único caso detetado do vírus Marburg na Guiné-Conacri, enquanto estão no período crítico de incubação.

As autoridades de saúde da Guiné-Conacri revelaram, em conferência de imprensa, que um desses contactos de risco está desaparecido, mas que estavam confiantes em localizá-lo e minimizar os riscos para a saúde pública.

"Até agora, não houve nenhum outro caso do vírus Marburg, desde o caso inicial, confirmado em 9 de agosto", destacou a porta-voz da OMS em Genebra, Fadela Chaib, citada pela agência AFP.