OMS assume benefícios e riscos da manipulação do genoma humano

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou hoje as primeiras recomendações sobre a manipulação do genoma humano em que reconhece benefícios na prevenção de doenças genéticas e riscos se for usada para alterar nos embriões características herdadas dos progenitores.

A publicação das recomendações surge após dois anos de análises em que participaram cientistas, doentes e líderes religiosos.

No documento, a OMS reconhece que a edição genómica, que implica alterar o ADN (material genético) das pessoas, "pode ajudar a ter diagnósticos mais rápidos e precisos, melhores tratamentos e prevenir doenças genéticas".