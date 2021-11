OMS 'batiza' nova variante da Covid-19 de Omicron

A Organização Mundial de Saúde (OMS) 'batizou' esta sexta-feira a nova variante da Covid-19, até agora designada por B.1.1.529, de variante Omicron.Segundo a OMS, o grupo de aconselhamento recomentou que esta estirpe entre na designação de "preocupante".Segundo os peritos, a evidência científica preliminar sugere que esta nova variante tem efetivamente um "maior risco de reinfeção", auando comparada com as variantes até agora identificadas.De recordar que a variante Omicron já se encontra na Europa e levou a que vários países, incluindo os 27 estados-membros da União Europeia, tenham anunciado restrições e proibição de voos vindos de países do sul de África.