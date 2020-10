Tribunal de Berlim anula fecho de bares



Um estudo da OMS concluiu que o remdesivir “tem pouco ou nenhum efeito” na prevenção da mortalidade de pacientes com Covid-19 ou na redução do tempo de internamento. O estudo, o mais completo realizado até agora e que envolveu 11 266 pacientes em mais de 30 países, visou avaliar quatro dos principais fármacos usados no tratamento do novo coronavírus.Além do remdesivir, foram testados a hidroxicloroquina, os antivirais lopinavir/ritonavir e o interferon, tendo a OMS concluído que nenhum deles tem efeitos significativos na redução da mortalidade. Perante este resultado, a OMS diz agora que a única terapêutica de eficácia comprovada no tratamento da Covid-19 é a dexametasona.O Tribunal Administrativo de Berlim anulou a obrigação imposta pelo Governo de fechar os bares e restaurantes da capital das 23h às 06h, após uma ação judicial apresentada por empresários da restauração contra a medida do executivo. O tribunal considerou que não há evidência de que os bares e restaurantes contribuam para o aumento das taxas de infeção por Covid-19.