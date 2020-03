OMS começa a testar em humanos medicamentos contra o coronavírus em Espanha e Noruega

Os primeiros pacientes na Noruega e em Espanha já começaram a ser testados com medicamentos que se acreditam ser futuros compostos da vacina contra a Covid-19.Medicamentos de combate à malária e ao ébola estavam na lista dos primeiros testes que começaram este sábado no Hospital Universitário de Oslo, na Noruega.Só os resultados destes testes permitirão concluir se estes medicamentos serão ou não eficazes na luta contra o novo coronavírus.Apesar destes testes, o diretor geral da OMS avisa que a vacina ainda está a uma distância de mais de um ano. No entanto, este estudo poderá acelerar o processo.