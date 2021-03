OMS considera "positiva" a relação risco-benefício das vacinas AstraZeneca

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou hoje que as vacinas da AstraZeneca contra a covid-19 têm uma relação de risco-benefício "positiva" e que os dados disponíveis não sugerem qualquer relação com tromboembolias após a sua administração.

Em comunicado, a agência das Nações Unidas acrescentou que as vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca, incluindo a Covishield, produzida pelo Serum Institute da Índia, têm um "enorme potencial para reduzir as mortes em todo o mundo" e desvalorizou a sua eventual responsabilidade na formação de tromboses venosas profundas ou embolias pulmonares.

"As taxas reportadas de eventos tromboembólicos após vacinação contra a covid-19 estão em linha com os números esperados de diagnósticos semelhantes. Ambas as condições ocorrem com naturalidade e não são incomuns. Também podem ocorrer como consequência da covid-19. As taxas observadas têm sido menores do que o esperado para esses eventos", refere a OMS.