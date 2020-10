OMS contra confinamentos para travar pandemia

O responsável da Organização Mundial da Saúde para a Covid-19 na Europa, David Nabarro, apelou a que não se volte a utilizar o confinamento generalizado da população para travar a propagação do vírus. Nabarro defende que é preciso “aprender a coexistir com este vírus de uma maneira que não requeira constantes encerramentos das economias”, recorrendo ao confinamento apenas como último recurso.O especialista acrescentou ainda que a OMS não defende o confinamento como “meio de controlo do vírus” e que “só se justifica para ganhar tempo”. Numa altura em que vários países no Mundo estão a pensar voltar a impor confinamentos generalizados, Nabarro pede que se olhe primeiro para as consequências dos primeiros confinamentos. “Veja-se o que aconteceu com os pequenos agricultores. Veja-se o que está a acontecer com os níveis de pobreza”, alertou.