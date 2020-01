OMS declara emergência de saúde internacional devido ao coronavírus

A Organização Mundial de Saúde declarou esta quinta-feira emergência internacional de saúde pública sobre o surto do coronavírus na China



Numa conferência de imprensa, o presidente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que "nas últimas semanas temos testemunhado a emergência de uma estirpe nova desconhecida. Escalou para um surto sem precedentes. Houve uma resposta também sem precedentes".





O presidente salientou, no entanto, a rapidez da China ao tomar medidas sobre a nova estirpe. "A velocidade com que a China detetou este surto, permitiu fazer um trabalho muito impressionante. A China está, neste momento, a estabelecer um standart novo", informou.O diretor do organismo fez ainda um novo balanço sobre os números do coronavírus. O novo vírus já matou 170 pessoas e existem 7.834 casos em todo o mundo, 7.730 só na China. Adhanom anunciou ainda que existem atualmente 98 casos de coronovírus em 18 países fora da China, incluindo oito casos de transmissão entre humanos na Alemanha, no Japão, EUA e Vietname. Até aomomento não foi registada nenhuma morte do país asiático. "A vasta maioria de contágios fora da China tem forte ligação com [província] de Whuan", acrescentou Tedros Adhanom.O surto foi detetado em dezembro na cidade de Wuhan, capital da província de Hubei, no centro da China. Esta é a sexta vez que a OMS declara emergência de saúde pública internacional.



Emergência de saúde pública internacional, o que significa?

A emergência de saúde pública internacional a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial. Para a declarar, a OMS considera três critérios: uma situação extraordinária, de risco de rápida expansão para outros países e de resposta internacional coordenada.



Em atualização