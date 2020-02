OMS deixa aviso urgente a todos os países sobre o coronavírus

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, fez, este sábado, um apelo urgente a todos os países para que preparem uma resposta ao novo coronavírus, devido aos novos casos registados sem ligações claras.

Na conta do Twitter, o diretor da OMS afirmou que têm surgido novos casos de pessoas infetadas que não tiveram contacto com casos confirmados, nem viajaram para a China. Tedros Adhanom reforçou a necessidade de evitar que o vírus mortal chegue a países com sistemas de saúde mais fracos.

Foi confirmado em Itália a segunda morte devido ao coronavírus em menos de 24 horas e, no Irão, já foi anunciada a quinta morte em três dias.



Por enquanto, Itália é o país europeu mais atingido pela epidemia. No entanto, a OMS manifestou principal preocupação com o surto no Irão, onde o número de casos tem progredido rapidamente.

Tedros Adhanom alertou para a ameaça que o alastrar da epidemia significa para a estabilidade do mundo inteiro.