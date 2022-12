OMS diz que aumento de casos de Covid-19 na China lança dúvidas sobre fim de emergência global

Uma cientista da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que o aumento dos casos de covid-19 na China lança dúvidas sobre o fim da emergência mundial.

"A questão é se se pode chamar pós-pandemia quando uma parte tão significativa do mundo está a entrar na segunda vaga", disse a virologista holandesa Marion Koopmans, membro de um comité da OMS responsável por prestar consultoria sobre o estado de emergência do coronavírus, citada pelo jornal britânico The Guardian.

"É evidente que estamos numa fase muito diferente [da pandemia], mas na minha opinião, esta vaga na China é uma caixa de surpresas", acrescentou.