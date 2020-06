OMS diz que avanço do novo coronavírus no Brasil faz do país "uma preocupação crescente"

A Organização Mundial da Saúde, OMS, afirmou estar muito preocupada com o forte avanço da pandemia de Coronavírus no Brasil, novo epicentro da doença no mundo, e onde o sistema público de saúde está à beira do colapso. Para o director do Programa de Operações de Emergências da OMS, Michael Ryan, o sistema público de saúde brasileiro, apesar de todas as limitações, até agora está em geral a suportar a demanda de pacientes, mas em algumas regiões a situação já ficou crítica e poderá tornar-se insustentável se o número de doentes em estado grave continuar a aumentar.

"Alguns locais estão em um estágio crítico, com ocupação das camas de cuidados intensivos acima dos 90%. Está claro que algumas áreas do Brasil estão a enfrentar uma pressão significativa na ocupação de camas de cuidados intensivos. A situação no Brasil é uma preocupação crescente, pois todas as 27 áreas (os 27 estados brasileiros) estão afectadas, com diferentes taxas de transmissão e hotspots em áreas mais densamente povoadas. De uma forma geral, o sistema brasileiro está a conseguir lidar com a situação, mas, se o aumento da transmissão de casos severos continuar, o país pode enfrentar outra realidade ainda mais preocupante."-Analisou Ryan, que já dias atrás tinha citado o Brasil como a maior preocupação da OMS naquela altura pela explosão descontrolada de infectados pela Covid-19, que tem feito do país nas últimas duas semanas líder nas mortes diárias pela doença em todo o mundo.

Depois de dias atrás ter alcançado o triste patamar de segundo país com mais infectados por Coronavírus no mundo, atrás apenas dos EUA, o Brasil atingiu no final desta sexta-feira igual recorde negativo no que respeita a óbitos, tornando-se também o segundo país do mundo onde a Covid-19 mais matou, novamente apenas atrás dos Estados Unidos. Dados avançados na noite de sexta pelo consórcio de veículos de imprensa brasileiros que se juntaram e criaram um portal para acompanhamento da propagação da pandemia de Coronavírus, o Brasil tinha nessa altura 829.902 pessoas infectadas e 41.901 já tinham morrido em consequência de complicações provocadas pela Covid-19.