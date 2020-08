OMS diz que há sinais de "esperança" na luta contra a Covid-19

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, disse esta segunda-feira que há sinais de esperança na luta contra o coronavírus, mesmo tendo o mundo cerca de 20 milhões de casos conhecidos.



O líder da OMS afirma não ser tarde de mais para evitar uma segunda onda e pede aos países para "suprimirem" ao máximo a doença.





Num raro elogio internacional à forma como o Reino Unido está a lidar com a crise, Tedros saudou Boris Johnson por ordenar que partes do norte da Inglaterra voltassem ao bloqueio após um aumento nas infecções em julho.Tedros elogiou ainda a Nova Zelândia por 100 dias sem novos casos de Covid-19 e mencionou ainda o Reino Unido, Alemanha e França pela a atuação a conter o vírus apesar do aumento de casos nas últimas semanas.