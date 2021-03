OMS diz que origem da Covid-19 deverá estar ligada a um animal. Erro laboratorial é "extremamente improvável"

A OMS divulgou esta segunda-feira os resultados preliminares do estudo conjunto com a China sobre a origem da Covid-19 e revela que a transmissão do vírus de morcegos para humanos ou por meio de outro animal é o cenário mais provável para a origem da pandemia.O relatório indica ainda que um erro laboratorial é "extremamente improvável". Estas novas informações deixam, porém, muitas perguntas sem resposta. Os especialistas afirmam que o relatório carece ainda de mais investigação em todas as áreas à exceção da hipótese laboratorial.Recorde-se que a divulgação do relatório foi adiada várias vezes, levantando questões sobre se o lado chinês estava a colaborar ou a tentar esconder as conclusões para evitar ficar com a culpa pela pandemia do coronavírus.